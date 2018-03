Paulas Nachrichten

Wenn der Muskelkater kommt

01.07.2017, Von Maria Berentzen — E-Mail verschicken

Nach großer Anstrengung repariert der Körper kleine Verletzungen des Muskels

Wenn man sich körperlich sehr angestrengt hat, dann können am nächsten Tag die Muskeln wehtun. Diese Schmerzen nennt man Muskelkater. Er entsteht, weil der Körper kleine Schäden in den Muskeln reparieren muss. Das ist aber nicht gefährlich.

Bei starker körperlicher Anstrengung können winzige Fasern in den Muskeln reißen. Dann braucht der Körper einige Tage zum Reparieren und der Muskelkater entsteht. Fotos: Maria Berentzen

Autsch! Das tut aber weh. Vielleicht hast du es auch schon einmal erlebt, dass deine Muskeln geschmerzt haben, nachdem du dich viel bewegt hast.

Doch woher kommen diese Schmerzen eigentlich? Das weiß Professor Ingo Froböse aus Köln. Er kennt sich gut mit dem Körper aus. „Man bekommt Muskelkater, wenn man die Muskeln auf eine ungewohnte Art belastet“, sagt er.

Das kann zum Beispiel passieren, wenn du nach einer langen Zeit wieder Fahrrad fährst und eine Radtour machst. Dann tun dir vielleicht am nächsten Tag die Beine weg. Denn die Beinmuskeln sind die Bewegung beim Fahrradfahren nicht mehr gewöhnt.

Winzige Muskelfasern sind gerissen und werden repariert

In den Muskeln zerreißen bei der ungewohnten Anstrengung winzig kleine Fasern. „Das muss der Körper reparieren und dadurch entsteht der Muskelkater“, sagt der Experte. Das geschieht aber nicht sofort.

Zunächst einmal entdeckt der Körper, dass im Muskel überhaupt etwas beschädigt ist. Daraufhin sorgt er dafür, dass sich dort die Durchblutung und die Wärme erhöhen. Das ist wie eine kleine Entzündung.

Die Zellen, die beschädigt sind, werden regelrecht aufgeschwemmt. Dort wandern dann ganz bestimmte Zellen hin, die die Bruchstücke abbauen. Bis die vor Ort sind, dauert es aber oft rund einen Tag. Deshalb spürt man einen Muskelkater nie sofort, sondern er kommt erst später.

Nach zwei Tagen ist der Muskelkater meist vorbei

Meist dauert es ungefähr zwei Tage, bis das Gewebe repariert ist. Dann verschwindet der Muskelkater von selbst. „Ein Muskelkater ist nicht schlimm. Er ist auch keine Krankheit“, sagt der Experte. Aber der Muskel tut in dieser Zeit weh. Man hat an dieser Stelle auch nicht ganz so viel Kraft wie sonst. Wenn man Muskelkater in den Armen hat, fühlen sie sich zum Beispiel ziemlich lahm an.

So richtig viel tun kann man gegen Muskelkater leider nicht. Es gibt zwar Salben, die man auf die Haut schmieren kann. „Das bringt aber nichts“, sagt der Experte. Der schmerzende Muskel liegt so tief unter der Haut, dass die Salbe ihn gar nicht erreicht. Manchmal hilft es aber gegen Muskelkater, wenn man sich ein bisschen bewegt und zum Beispiel einen Spaziergang macht. Auch eine heiße Dusche oder ein warmes Bad tun den Muskeln dann oft gut, sagt Ingo Froböse.

Und was hat ein Kater mit Muskeln zu tun?

Muskelkater ist ein ziemlich komisches Wort. Was hat ein Kater bloß mit Schmerzen in den Muskeln zu tun?

Genaugenommen gar nichts. Das Wort Kater geht wohl gar nicht auf eine Katze zurück, sondern auf das Wort „Katarrh“. Das ist zum Beispiel ein anderes Wort für eine Erkältung oder eine Entzündung.

Bei einer Erkältung fühlt man sich oft ziemlich schlapp und hat manchmal auch Schmerzen in den Armen und Beinen.

Aus Katarrh wurde dann irgendwann der Begriff Kater. Und daraus hat sich wohl das Wort Muskelkater gebildet.