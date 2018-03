Paulas Nachrichten

Viel Geld für Fußballspiele

Die meisten Leute können nicht jedes Wochenende ins Fußball-Stadion. Das kostet schließlich Geld. Zeit hat man auch nicht immer und manchmal gibt es einfach keine Karten mehr.

Wer aber trotzdem die Tore seiner Lieblings-Mannschaft aus der Bundesliga sehen möchte, der freut sich auf die „Sportschau“ in der ARD. Dort gibt es samstags ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen zu sehen. Die ARD darf die Ausschnitte zeigen, weil sie die Rechte dafür gekauft hat. Denn nicht jeder Sender darf seinem Publikum die Bundesliga präsentieren. Aber auch zwischen den Sendern, die das dürfen, gibt es Unterschiede. Das ist alles in einem Vertrag geregelt. Am Dienstag stellte die Deutsche Fußball Liga – kurz DFL – einen neuen Vertrag vor. In der DFL sind die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga organisiert. Bis zur Saison in den Jahren 2016/2017 darf die ARD also Ausschnitte zeigen – aber erst über eine Stunde nach Abpfiff. Wer sein Lieblings-Team live, also zur gleichen Zeit wie sie spielt, sehen möchte, muss den Sender Sky anschauen. Dafür muss man Geld bezahlen. Sky hat für viel Geld die Rechte an den Live-Spielen gekauft. Außerdem darf das ZDF weiter spätabends Tore im „Sportstudio“ zeigen. Und auf dem Sender Sport1 kann man am Sonntagvormittag Ausschnitte der Spiele sehen, die schon stattgefunden haben. Um ihren Zuschauern die Bundesliga anbieten zu können, geben die Sender viel Geld aus. Für vier Jahre bezahlen sie zusammen rund 2,5 Milliarden Euro. So steht es in dem neuen Vertrag. Das ist extrem viel Geld – und noch mehr als beim letzten Mal. Einen großen Teil des Geldes bekommen die Vereine der ersten und zweiten Liga. Damit bezahlen sie beispielsweise neue Fußballer.