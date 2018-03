Paulas Nachrichten

Verschiedene Schlittentypen

29.01.2011

Dem Winter geht noch lange nicht die Puste aus. Dem Kalender nach dauert er noch fast zwei Monate. Da wird sich wohl noch für viele die Chance zum Rodeln ergeben. Aber welcher Schlitten eignet sich am besten? Wir stellen dir einige Typen vor:

HOLZSCHLITTEN: Ihn gibt es schon lange. Auf einer festgefahrenen Rodelbahn kann er schön in Fahrt kommen. Dank seiner Kufen hält er meist gut die Spur. Ihn zu lenken, ist allerdings etwas schwierig. Zum Lenken und zum Bremsen nimmst du die Füße. Ziehe deshalb feste Winterschuhe an. Die lange Sitzfläche bietet bequem Platz für zwei Personen. Ein Vorteil vom Holzschlitten ist auch, dass man etwas höher sitzt und deshalb nicht so schnell nass wird. Außerdem ist er sehr stabil und hält lange.

HÖRNERSCHLITTEN: Das ist auch ein Holzschlitten. Er hat aber vorne hochgebogene Kufen, die ähnlich wie große Hörner aussehen. An ihnen kann man sich gut festhalten, wenn es schnell bergab geht. Oft haben Hörnerschlitten eine Sitzfläche, die mit buntem Stoff bezogen ist. Dann sind sie etwas bequemer als andere Holzschlitten. Vor allem wenn man gern mal über kleine Hügel springt. Wenn man dabei auf dem weichen Stoff und nicht auf den harten Holzlatten landet, tut am Abend der Po nicht so weh.

LENKBOB: Der Name sagt es schon: Dieser Bob aus Kunststoff lässt sich lenken. Er hat ein Lenkrad, du kannst also anderen ausweichen oder kleine Hindernisse umkurven. Viele dieser Schlitten haben auch eine Bremse. Die braucht man auch, denn mit einem Lenkbob kann man schnell werden. Die Bobs gibt es in vielen verschiedenen Farben und auch Formen. Manche Kinder haben ihren außerdem mit einer Hupe ausgestattet. Damit kann man auf der Rodelbahn ordentlich Lärm machen.

TELLERSCHLITTEN: Rutschteller, Rodelteller, Schneeflitzer, Poporutscher – es gibt ganz verschiedene Namen für diesen Schlittentyp. Man sitzt auf einer flachen, oft runden Sitzschale aus Kunststoff. Dieser Schlittentyp ist sehr leicht. Man kann ihn einfach mitnehmen. Und auch kleine Kinder können ihn allein den Hügel hochtragen. Schon auf kleinen Schneehaufen kann man mit dem Tellerschlitten viel Spaß haben. Aber aufgepasst: Tempo-Gefahr. Und er ist schwer zu lenken.

ZIPFLBOB: Der Zipflbob ist ein Mini-Bob aus Kunststoff. Er fällt vor allem wegen seines langen Haltegriffs auf, der schräg nach vorne steht. Der Bob hat eine kleine Sitzfläche. Der Haltegriff wird zwischen die Beine genommen. Den Schlitten kann man meist gut bremsen und lenken. Der Zipflbob hält einiges aus. Aber Vorsicht: Auch er kann sehr schnell werden.