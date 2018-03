Paulas Nachrichten

Schlauberger lernen Deutsch

11.08.2011, — E-Mail verschicken

Stell Dir vor: Du gehst zur Schule und verstehst dort kaum ein Wort. Denn deine Lehrer und Mitschüler reden deutsch – aber zu Hause wird eine andere Sprache gesprochen. Deine Eltern kommen aus einem fremden Land. Und es kann jederzeit sein, dass du und deine Familie dorthin zurückgeschickt werden. Diese Erfahrungen in der Schule hat Fekrija in Münster in dem Bundesland Nordrhein-Westfalen gemacht.

Doch das Mädchen hat nicht aufgegeben. Sie hat Deutsch gelernt und bald den Abschluss an einer Förderschule geschafft.

Fekrija trägt ihr glänzend schwarzes Haar nach oben gesteckt. Sie lächelt. Auch die Sonne lacht an diesem Nachmittag. Trotz des Sommerwetters geht Fekrija zur Hausaufgabenhilfe. Eigentlich ist Fekrija schon eine junge Frau. Sie ist 18 Jahre alt. Aber als ihre Eltern ihr Heimatland verließen, war sie noch ganz klein. Dort herrschte damals Krieg, und die Familie floh nach Deutschland. Fekrija ist hier groß geworden. Ihre jüngeren Brüder und Schwestern wurden hier geboren. Sie haben das Land der Eltern nie gesehen. Auch Fekrija kann sich an nichts erinnern. Trotzdem kann es sein, dass man die Familie zurückschickt. Davor hat Fekrija manchmal Angst. Sie lebt zwar hier, doch das Gesetz sagt, dass sie keine Deutsche ist. Trotzdem gibt Fekrija nicht auf.

Seit drei Jahren kommt sie einmal in der Woche zur Hausaufgabenbetreuung – auch wenn sie in der Schule gar keine Aufgaben aufbekommen hat. Denn Fekrija will in Deutschland bleiben und lernt auch deshalb fleißig für ihren Hauptschulabschluss. Die Hausaufgabenhilfe dauert eine Stunde, und es werden nicht nur Hausaufgaben gemacht.

„Es geht vor allem darum, die deutsche Sprache zu lernen“, erklärt Expertin Saskia Zeh. Oder wie bei Fekrija zu verbessern. Saskia Zeh organisiert die Hausaufgabenhilfe für rund 100 Kinder und Jugendliche. Sie arbeitet für eine Flüchtlingshilfe in Münster. Diese Einrichtung kümmert sich um Menschen, die wie Fekrijas Eltern in Deutschland auf ein besseres Leben hoffen.

„Kinder und Betreuer lesen und erzählen gemeinsam“, sagt Saskia Zeh. Das Hausaufgaben-Projekt hat auch einen Namen: „Schlauberger“. Denn Schlauberger sind Menschen, die viel lernen, viel Wissen anhäufen und anderen davon erzählen. Fekrija ist eine echte Schlaubergerin. Sie hat in den letzten Jahren wirklich viel gelernt. Ihre Betreuerin lobt sie sehr! Denn Fekrija weiß: „Mit einem Abschluss kann ich mehr erreichen.“

Fekrija lässt sich bei ihren Hausaufgaben über die Schulter schauen und helfen. Die Hausaufgabenhilfe dauert etwa eine Stunde. Aber es werden nicht nur Hausaufgaben gemacht. Es geht auch darum, die deutsche Sprache zu lernen. Foto: Michael Billig