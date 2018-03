Paulas Nachrichten

Magellan-Pinguine am Strand

16.02.2018

PUNTA TOMBO (dpa). Was für ein Gewimmel! Dicht gedrängt stehen an einem Strand in dem Land Argentinien in Südamerika unzählige Pinguine. Genauer gesagt: Magellan-Pinguine.

Diese Pinguine sind an ihrem schwarzen Kopf mit einem weißen Streifen zu erkennen. Außerdem haben sie schwarze Streifen an der Brust und an der Kehle – wie ein Halsband.

Die Magellan-Pinguine brüten in dem Naturschutzgebiet am Meer ihre Eier aus. Die Nester für die Eier bauen die Vögel ganz nah am Strand – und zwar in Höhlen in der Erde und in Mulden unter Büschen. Die Eier brüten Pinguin-Mama und Pinguin-Papa abwechselnd aus.