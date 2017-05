Licht der Hoffnung

Wandern für einen guten Zweck

29.05.2017, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Bei unserer Sommertour ins Außerfern sind noch Plätze frei

„Herrliche Berge, sonnige Höhen – Bergvagabunden sind wir“: Das soll es auch bei der elften Auflage der Sommertour unserer Zeitung ins schöne Außerfern heißen. Die Wanderführer Christine Schneider und Walter Falger tüfteln schon eifrig die Touren für die verschiedenen Leistungsgruppen aus. Und es sind noch Plätze für Leser frei, die für einen guten Zweck wandern wollen.

Sommertour 2017: So fröhlich wie beim letzten Mal am Älpele im Tannheimer Tal soll es auch heuer wieder werden. jg

Denn das Wochenende im Zeichen fröhlicher Gemeinschaft kommt ja unserer Aktion „Licht der Hoffnung“ zugute – wie schon in den vergangenen zehn Jahren. Mehr als 10 000 Euro haben wir in froher Runde bisher miteinander erwandert. Und wir hoffen natürlich, dass diese tolle Kombination aus Freude, Wandern und Hilfe auch bei der elften Auflage eine tolle Unterstützung für Menschen in Not mit sich bringt.

Das kleine Rinnen im Berwanger Tal am Fuße des mächtigen Thaneller – dort wird es vermutlich auch dieses Mal von Lesern unserer Zeitung nur so wimmeln. Denn das soll auch diesmal unserer Standquartier sein.

Für alle Leistungsgruppen gibt es ein intensives Naturerlebnis

Zum Abendessen treffen wir uns wie bislang immer bei Karin Rimml und ihrem Team in der Rimmlstube mit ihrem herrlichen Ausblick auf die Lechtaler Alpen, den man, wenn das Wetter schön ist (worauf wir natürlich hoffen) von der Terrasse besonders genießen kann. Untergebracht sind wir wie von Beginn an bei herzlichen Privatvermietern, die sich schon Jahr um Jahr auf die Schwaben freuen.

Anfangs waren wir ja immer in Privatautos unterwegs. Aber das hat sich schon seit einigen Jahren verändert: Auch dieses Mal fahren wir mit dem Bus. Los geht es am Freitag, 8. Juli, um 8 Uhr, zurück werden wir dann am Abend des darauffolgenden Sonntages sein.

Dazwischen gibt es eine Menge zu erleben: Bei der „Starttour“ werden wir in zwei Gruppen unterwegs sein, bei der „Königsetappe“ am Samstag gar in drei.

Aber auch diese Tradition bleibt: Der Sonntag ist der Tag der Gemeinschaft. Da gehen wir alle miteinander. Denn Wandern heißt auch: Der Schwächste gibt das Tempo vor.

Unsere Wanderführer Christine Schneider, Rosa Besler und Walter Falger werden sicher auch dieses Mal wunderschöne Ecken in ihrer Heimat ausgucken und Wege voller Eindrücke dorthin finden. Da auch immer das Wetter berücksichtigt werden muss, kann im Moment nicht allzu viel dazu gesagt werden.

Aber der Auftakt wird vermutlich zum „Einsamen Wirt“ im Madautal führen. Das Nähere wird dann bei einem Vortreffen am Mittwoch, 14. Juni, um 17.30 Uhr im Stadtbüro unserer Zeitung am Nürtinger Obertor besprochen.

Wobei klar ist: Jeder wandert auf eigenes Risiko und sollte sich auch selbst ehrlich einschätzen und sich nicht zu viel zumuten. Ein intensives Naturerlebnis wird man bei jeder Variante haben. Die, die bisher dabei waren, wissen das aus Erfahrung.

Kosten wird das Ganze 255 Euro im Einzelzimmer und 235 Euro im Doppelzimmer – inklusive der Busfahrt von und nach Nürtingen, Halbpension, Transfers vor Ort und einer Spende für unsere Aktion „Licht der Hoffnung“. Schließlich wollen wir auch die Projekte unterstützen.

Wir freuen uns auf Sie alle – sowohl auf die „Stammgäste“ als auch auf die neu Hinzukommenden.

Tickets gibt es nur in unserem Stadtbüro am Nürtinger Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-1 50 oder E-Mail nz-vorverkauf@ntz.de.