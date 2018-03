Wir wollen den Abbau von Personal stoppen und rückgängig machen. Wir unterstützen die Forderungen der Gewerkschaften nach Besetzung der fehlenden Stellen im gesamten Bereich der Krankenhäuser sowie nach Rücknahme von Ausgliederungen und Privatisierungen (etwa der Küchen- und Reinigungsdienstleistungen). Um den Personalnotstand zu bekämpfen, will Die Linke eine gesetzliche Personalbemessung einführen. Wir brauchen verbindliche bundesweite Vorgaben, wie viele Pflegekräfte für wie viele Patientinnen und Patienten vorhanden sein müssen. Wir brauchen nachweislich mindestens 100 000 Pflegefachkräfte mehr.

Wir kämpfen für Abrüstung und wollen den Export von Waffen und Rüstungsgütern verbieten. Wir möchten nicht, dass die Bundeswehr weiter zur schnellen Eingreiftruppe umgebaut wird, sondern sehen in ihr eine nationale Verteidigungsarmee. Die Militarisierung von weltweiten Konflikten und die Aufrüstungspolitik der Europäischen Union lösen die Probleme der betroffenen Regionen nicht, sondern verschärfen sie auf Dauer. Die geplanten Mittel für das Militär müssen für die friedliche Entwicklung eingesetzt werden.

Die Bundeswehr gilt als personell unterbesetzt, das Waffenarsenal ist nur zum Teil einsatzbereit. Wie könnte man die Truppe in Schwung bringen?

Wie steht’s um die Sicherheit im Netz?

Cyberattacken auf Wirtschaftsunternehmen verursachen Schäden in Millionenhöhe. Wie sicher sind unsere Kraftwerke? Was kann die Politik zu einem Mehr an Netzsicherheit beitragen?

Was Angriffe auf informationstechnische Systeme (Spyware, Ransomware et cetera) angeht, lässt sich dieser Gefahr in erster Linie mittels Härtung der informationstechnischen Infrastruktur begegnen. Da können nur die Wirtschaftsunternehmen selbst für die Sicherheit ihrer Informationstechnik zuständig sein. Wo das Internet im Wesentlichen als Instrument zur Vorbereitung oder Verabredung von Straftaten genutzt wird, greifen die bestehenden Instrumente.