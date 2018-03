Digitale Angriffe auf IT-Infrastrukturen vom PC über Bundestagsserver bis zu Energie- und Industrieanlagen sind an der Tagesordnung. Wir Grünen wollen diese Systeme effektiv schützen, uns aber auch der digitalen Aufrüstung in diesem Bereich entgegenstellen. Der beste Schutz sind sichere und überprüfbare Systeme. Staatliche Stellen müssen verpflichtet werden, IT-Sicherheit zu stärken. Bewusstes Offenhalten von Sicherheitslücken ist rechtsstaatlich mit der Schutzpflicht gegenüber der Bevölkerung nicht zu verantworten. Um kritische Infrastrukturen zu schützen, werden wir die Entwicklung von umfassenden Sicherheitskonzepten vorantreiben und fördern.

Cyberattacken auf Wirtschaftsunternehmen verursachen Schäden in Millionenhöhe. Wie sicher sind unsere Kraftwerke? Was kann die Politik zu einem Mehr an Netzsicherheit beitragen?

Putins Großmachtpolitik hat Russland zu einer Bedrohung der europäischen Friedensordnung gemacht. Wir Grünen glauben nicht, dass man die teilweise Besetzung der Ukraine oder die Annexion der Krim nachträglich legitimieren sollte. Gemeinsames internationales Handeln fällt aber auch schwer mit US-Präsident Trump, man denke nur an seine nationalistische Abschottung, das Drohen mit Handelskriegen, das Leugnen der Klimakrise, das ungelenke Vorgehen gegenüber Nordkorea. Wo Bürger- und Menschenrechte bedroht werden, muss die deutsche Außenpolitik mutiger Position beziehen. Rüstungsexporte in Krisenregionen und eine Erhöhung deutscher Rüstungsausgaben sind der falsche Weg.

Was tun in der Flüchtlingsfrage?

Über das Mittelmeer kommen wieder mehr Flüchtlinge nach Europa, besonders nach Italien. Wie soll sich Deutschland verhalten?



Auch wenn nicht intensiv darüber berichtet wird, sind in diesem Jahr schon mehr als 85 000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien gekommen. Italien wird trotz Hilferuf von Europa bislang im Stich gelassen. Dabei müssen wir den Hilferuf ernst nehmen, ansonsten droht Italien die Kontrolle über die Situation zu verlieren. Was bedeutet das für Deutschland? Wir sollten uns so verhalten, wie wir es von unseren Partnern in der EU erwarten – solidarisch. Wir, genauso wie alle anderen Europäer, sollten die Zusagen einhalten und Flüchtlinge aus Italien aufnehmen. Vor allem müssen wir die Fluchtursachen bekämpfen. Wir können das Problem nur in einem solidarischen Europa lösen.