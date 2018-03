Umfang und Ausrüstung der Streitkräfte müssen sich nach deren Aufgaben und den außen- und sicherheitspolitischen Erfordernissen richten. Die Landesverteidigung betrifft den Kern staatlicher Existenz und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Daher ist der Auftrag der Bundeswehr Verpflichtung für jeden Staatsbürger. Wir sehen den Wehrdienst junger Männer aus allen gesellschaftlichen Schichten in den Streitkräften als Regelfall an. Der Richtwert von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung, wie im Schlussdokument des NATO-Gipfels von Wales 2014 verabschiedet, ist anzustreben.

Wie steht’s um die Sicherheit im Netz?

Cyberattacken auf Wirtschaftsunternehmen verursachen Schäden in Millionenhöhe. Wie sicher sind unsere Kraftwerke? Was kann die Politik zu einem Mehr an Netzsicherheit beitragen?

Mit zunehmendem Einsatz von IT-Systemen steigen die Risiken. IT-Sicherheit herzustellen, liegt in der Eigenverantwortung der Hersteller und Anwender von Hard-/Software. Themen wie Autonomie, Dezentralisierung, Redundanz, Verschlüsselung, Open-Source Software, Sicherheitsaudits et cetera müssen bei der Planung von IT-Systemen berücksichtigt werden. Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel in Form von Gesetzen zum Datenschutz, eine Garantie für Sicherheitsupdates, verbindliche Sicherheitsaudits, Unterstützung von Forschung an sicherheitsrelevanten Komponenten von IT-Systemen. Das BSI muss unabhängig und das nationale Cyberabwehrzentrum ausgebaut werden.