MSC räumt wieder ab

23.05.2014, — E-Mail verschicken

Motorrad-Trial

In Salach, beim dritten Lauf zur BW-Jugend-Trial-Meisterschaft, hat der MSC Köngen-Wendlingen wieder Punkte und Pokale abgeräumt.

Die Sektionen in Salach/Oberdrackenstein liegen überwiegend im schattigen Wald, sodass diese durch den Regen unter der Woche noch nass und rutschig waren. Trotz der kniffeligen Sektionen fuhren die MSCler wieder wertvolle Punkte ein. Rolf Hemminger wurde in der Klasse 2 Vierter. Timo Stallecker holte sich in der Klasse 3 wieder Platz eins. Bei den Jugendlichen Neulingen erreichte Max Stäbler Rang sieben.

Auch bei den Kleinsten wurden gute Platzierungen eingefahren. Florian Schmid fuhr auf Platz zwei, seine Vereinskameraden Robin Stäbler und Lenny Finzelberg auf Rang sieben und neun. Auch bei den Erwachsenen war der Jubel über viele Podestplätze groß: Dominik Holzapfel holte sich in der Klasse 2B Experten den Sieg, Jürgen Hable fuhr auf Platz drei. Bei den Spezialisten 3B erreichte Eric Schneider Rang zwei. In der Klasse 8 (Anfänger Ü 18) stand Andreas Fischer oben auf dem Podest, Vereinskollege Karl-Heinz Stallecker auf Platz zwei. Michael Röhm wurde in der Klasse 7 Fortgeschrittene Vierter und Uli Frey Fünfter. hol