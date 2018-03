Dritter Sieg für Henzler in Watkins Glen

01.07.2015, Von Eberhard Strähle — E-Mail verschicken

Motorsport : Zizishäuser triumphiert beim verrückten fünften Lauf zur Tudor United Sports Car Championship

Der Porsche-Werksrennfahrer Wolf Henzler aus Zizishausen siegte beim fünften Lauf zur „Tudor United Sports Car Championship“ auf der Watkins- Glen-International-Strecke zusammen mit seinem amerikanischen Teamkollegen Bryan Sellers in der Klasse der GTLM-Sportwagen im Rennen um die „Six Hours of the Glen“.

Bryan Sellers (zweiter von links) und sein Zizishäuser Partner Wolf Henzler genießen ihren Sieg. Foto: Porsche

Nicht nur der Porsche-Werksrennfahrer Wolf Henzler und sein Partner Bryan Sellers hatten im Glen, wie die Berg-und-Tal-Piste der 5,742 Kilometer langen Traditionsrennstrecke auch genannt wird, das ganze Rennwochenende über mit dem Wetter zu kämpfen. Heftigste Regenfälle in allen Variationen gingen nieder und verhinderten sogar, ein Qualifying zu fahren. „Die Startplätze wurden danach in der Reihenfolge der Platzierung in der Meisterschaft belegt“, meinte Henzler.