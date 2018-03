Akrobaten auf zwei Rädern beim MSC

Motorsport: BWJ-Trial-Meisterschaft

Auf dem Trial-Gelände „Alte Lache“ an der Plochinger Straße in Köngen brummen am Wochenende die Motoren: Am heutigen Samstag ab 11 Uhr und am morgigen Sonntag ab 14 Uhr ist der MSC Köngen-Wendlingen Gastgeber zweier Läufe zur Baden-Württembergischen Jugend-Meisterschaft im Motorradtrial. In den verschiedenen Klassen hoffen auch die MSC-Fahrer auf Platzierungen auf dem Treppchen. Der Eintritt ist frei. red