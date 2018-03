Eine gesunde Mischung

06.10.2012, Von Frieder Neukamm — E-Mail verschicken

Volleyball-Oberliga: Kapitän Michael Thumm verließ die TG Nürtingen – Klassenerhalt angepeilt

Mit neuer Aufstellung startet die erste Herrenmannschaft der TG Nürtingen in die Saison 2012/2013 der Oberliga Württemberg. Nach einem kurzen Gastspiel in der Landesliga ist der direkte Wiederaufstieg ins württembergische Oberhaus gelungen.

Die Oberliga-Volleyballer der TG Nürtingen gehen mit diesem Kader in die neue Saison: Hintere Reihe von links Spielertrainer Martin Vogel, Jonas Kleiner, Frieder Neukamm, Mark Morbach, Christian Pullmann; vordere Reihe von links Christian Arendt, Martin Brkljacic, Dominik Zurek, Uwe Schmid, Michael Keck, Moritz Hirning. Foto: Morbach

Dort wollen die Nürtinger an die in der letzten Spielzeit gezeigte konstante Leistung anknüpfen. In der Landesliga hatte sich die TGN am Ende nur hinter dem PSV Reutlingen einreihen müssen. Für die neue Saison sind indes einige Veränderungen des Kaders zu verzeichnen: Mit Kapitän und Außenangreifer Michael Thumm hat eine der tragenden Säulen des Nürtinger Angriffs die Mannschaft verlassen, um in Zukunft für den TSV Georgii Allianz Stuttgart aufzuschlagen. Sein Bruder Jochen Thumm beginnt sein Studium außerhalb des Nürtinger Dunstkreises, sodass er wohl nur in Ausnahmefällen zur Verfügung stehen wird.