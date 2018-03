Ziel Klassenverbleib

09.03.2018, — E-Mail verschicken

Kunstturn-Oberliga, Frauen: Der TBN II startet heute in die Saison

Am heutigen Samstag startet der TB Neckarhausen II in Meßstetten in die Oberligasaison der Frauen. Erklärtes Ziel für Trainer Boris Finsterbuch ist der Klassenerhalt.

Die zweite Mannschaft des TB Neckarhausen mit (von links) Helena Jooss, Natalie Henzler, Sarah Tittel, Ciara Fast, Kim Schober, Mia Böhnisch, Lena Bauer und Eva Köhler (es fehlen Luisa Fock und Maya Pulvermüller) peilt in der Kunstturn-Oberliga der Frauen den Klassenverbleib an. Foto: Finsterbusch

Verzichten muss das Team in diesem Jahr auf Sina Tittel und Lina Bronni, die im letzten Jahr noch in der Oberliga angetreten sind. Denn beide turnen inzwischen mit der ersten Frauenmannschaft in der Dritten Bundesliga.