Die Chance gewahrt

06.04.2016, — E-Mail verschicken

Kunstturn-Bezirksliga Mitte: TB Neckarhausen schlägt Ingersheim/Sersheim

Im letzten Saisonwettkampf der Bezirksliga Mitte gelang dem TB Neckarhausen in der Schulturnhalle ein 251,70:242,80-Heimerfolg gegen die WKG Ingersheim/Sersheim. Die Hoffung auf den Klassenverbleib lebt damit weiter.

Die Turner des TB Neckarhausen (im Bild Rüdiger Hölderle beim Flanken am Pauschenpferd) haben ihre Chance auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga gewahrt.

Vor gut gefüllten Rängen mit gut über 100 Zuschauern traten Mark Haupt, Marvin Erpenbach, Timo Guth, Kai Müller, Lukas Hermann, Tim Sachsenmaier, Rüdiger Hölderle, Thomas Blessing, Christian Häfner und Achim Häfner in Bestbesetzung zum Showdown an. Um einen drohenden Relegationskampf zu vermeiden, musste aus Sicht des Gastgebers ein Sieg her. Zudem stand noch die Revanche für die Auftaktniederlage aus der letzten Saison an.

Die TBN-Riege startete voll konzentriert in den Wettkampf. Wähnte man den Gegner im Vorfeld am Auftaktgerät Boden noch im Vorteil, so zeigten die Wertungen ein ganz anderes Bild. Allen voran sicherte sich Sachsenmaier die Höchstwertung des Wettkampfs mit 12,95 Punkten und so gewann der TBN den Boden zwar etwas überraschend, aber nicht unverdient mit 46,45:43,70 Punkten.