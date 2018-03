Das Konzept des TBN geht voll auf

Kunstturnen, 3. Bundesliga, Frauen: Die Neckarhäuserinnen stehen nach dem ersten Wettkampftag auf Platz vier – Konzept geht auf

Die Turnerinnen des TB Neckarhausen haben in der 3. Bundesliga ein erfolgreiches Comeback gefeiert und den ersten Wettkampftag am vergangenen Sonntag in der gut besuchten Scharrena in Stuttgart mit einem bemerkenswerten vierten Platz in der Gesamtwertung beendet.

Xenia Herrmann, hier bei Kammriesen am Stufenbarren, war die erhoffte Verstärkung für die Riege des TB Neckarhausen. Foto: Hrivatakis

Das Konzept der Verantwortlichen ging damit voll auf und die erste Damenmannschaft hat sich gleich zu Beginn einen Puffer für ihr eigentliches Ziel, den fünften Platz und somit den Klassenerhalt, geschaffen.