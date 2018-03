TSV Oberboihingen setzt alles aufs Spiel

Tischtennis-Übersicht, Damen: TSV Weilheim feiert bereits die Meisterschaft und die Rückkehr in die Landesliga – Frickenhausen III tut sich schwer

Quo vadis TSV Oberboihingen? Der Noch-Spitzenreiter setzt seine bisher tolle Saison aufs Spiel und verlor bereits zum zweiten Mal in Folge.

Einziger Oberboihinger Lichtblick: Szilvia Kahn. Foto: Urtel

Die TTF Neckartenzlingen rangen den TB Neuffen nieder und behaupteten die Tabellenspitze in der Bezirksklasse.

Verbandsliga

Der TSV Oberboihingen verspielt in der Verbandsliga weiter seine gute Ausgangsposition. Szilvia Kahn und Co mussten ihr Spiel gegen den TTC Lützenhardt 1976 am vorletzten Spieltag kampflos abgeben, nun traten sie zu Hause aus Personalmangel nur mit drei Spielerinnen gegen die SF Friedrichshafen an. Bei der, unter diesen Bedingungen zu erwartenden, 2:8-Niederlage siegte lediglich Kahn zweimal im Einzel. Die hart erkämpfte Tabellenführung ist damit wohl nicht mehr lange zu halten und auch der zweite Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in die Oberliga Baden-Württemberg berechtigt, ist stark gefährdet. Um diese kämpfen nun Friedrichshafen, der SSV Schönmünzach und Oberboihingen.

Bezirksliga