Ohne Niwa in den hohen Norden

02.10.2012, Von Doris Schmid

Tischtennis-Bundesliga: Nach drei Siegen in Liga und Pokal geht es für den TTC nach Bremen

Einen Start nach Maß erwischte der TTC matec Frickenhausen. Zunächst gewann das Team von Trainer Jian Xin Qiu beim Deutschen Vizemeister Saarbrücken mit 3:2, anschließend warf Frickenhausen die TTF Ochsenhausen mit 3:2 aus dem Pokal und zu guter Letzt gewann der TTC gegen das dezimierte Team aus Herne mit 3:0. Nun geht es nach Bremen.

So könnte es weitergehen beim Tälesclub. Heute Abend (19 Uhr) spielen die Frickenhausener beim SV Werder Bremen – es ist die dritte Liga-Auswärtspartie in Serie. In dieser Begegnung muss der TTC auf Koki Niwa verzichten, der in Japan an einem wichtigen Turnier teilnimmt. Rechtzeitig zur Heimpremiere am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den TTC RS Fulda-Maberzell wird Niwa aber wieder mit von der Partie sein. Für ihn rückt sein Landsmann Masaki Yoshida, die Nummer eins aus dem Frickenhausener Zweitliga-Team, in die Mannschaft.