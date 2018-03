Die Oberliga ist jetzt doch ein Thema

30.04.2015, Von Michael Oehler — E-Mail verschicken

Tischtennis-Übersicht, Damen: Oberboihingerinnen bekommen eine weitere Aufstiegschance

Jubel bei den Damen des TSV Oberboihingen: Ohne eigenes Zutun haben sie sich doch noch für die Relegation zur Oberliga qualifiziert. In der Bezirksliga musste der TTC matec Frickenhausen III tatenlos zusehen, wie der TV Reichenbach II vorbeizog.

Auf sie wird’s in der Relegation ankommen: Oberboihingens Szilvia Kahn. Foto: Just

Die Frickenhäuserinnen müssen damit in den sauren Abstiegsapfel beißen. In der nächsten Saison spielen sie in der Bezirksklasse.

Verbandsliga

Der TSV Oberboihingen hat es doch noch in die Relegation um den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg geschafft. Trotz zweier verschenkter Spiele zum Rückrundenausklang beendet das Team um Spitzenspielerin Szilvia Kahn die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz. Dank ihres großen Vorsprungs und einer Konkurrenz, die sich gegenseitig die Punkte streitig machte, darf der TSVO am 9./10. Mai in der Relegation antreten. Gegner werden der Badenliga-Zweite TTC Emmendingen und der Oberliga-Vertreter TSV Herrlingen II sein. Herrlingen und Emmendingen sind beide ausgeglichener besetzt als Oberboihingen und so wird es einmal mehr auf das Spitzenpaarkreuz mit Szilvia Kahn und Lili Takacs ankommen.

Bezirksliga