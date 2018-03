Der TTC spießt die „Geisböcke“ auf

12.02.2018, Von Hartmut Binder — E-Mail verschicken

Tischtennis, 2. Bundesliga: Frickenhausen feiert gegen das Schlusslicht Köln einen verdienten 6:1-Heimsieg und ist jetzt Sechster

Gründlich vermasselt hat der TTC Shakehands Frickenhausen am Faschingssonntag dem 1. FC Köln den Karneval: Gegen das Schlusslicht der zweiten Tischtennis-Bundesliga gewann das Täles-Team mit 6:1 und kletterte mit seinem vierten Saisonsieg auf den sechsten Tabellenplatz.

Der überragende Diogo Chen (links, mit Doppelpartner Konstantinos Angelakis) führte den TTC gegen Köln zum vierten Saisonsieg. Foto: Just

So deutlich, wie es das Endergebnis auszudrücken scheint, war die Begegnung in der Sporthalle Auf dem Berg im Erich-Scherer-Zentrum aber beileibe nicht – immerhin stand der hochverdiente Heimsieg der Frickenhausener erst nach drei Stunden Spielzeit fest. Aber: „Ich bin sehr zufrieden, denn meine Mannschaft hat bis zum Schluss konzentriert gespielt und jeder hat seine Leistung gebracht“, lautete das Fazit von TTC-Chefcoach Derd Soos. Das sei in der Vergangenheit gegen Köln nicht immer so gewesen, musste man doch auch schon nach deutlicher Führung noch einen oder gar beide Punkte abgeben. „Aber das 2:0 nach den Doppeln hat uns schon ein bissle Ruhe verschafft“, so Soos.