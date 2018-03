Es geht mit großen Schritten aufs Finale zu: Am Freitag wurden in der Zwischenrunde fünf Achtelfinalisten ausgespielt. Am Abend losten VfB-Kapitän Christian Gentner und Jutta Gluiber die Begegnungen aus, in denen sich am Samstag entscheiden wird, wer ins Viertelfinale kommt.

Video anschauen