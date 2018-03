Vom Wind getrieben

18.06.2014, Von Paul Kuppler — E-Mail verschicken

Leichtathletik: Internationale Mehrkampftage in Bernhausen

Im Siebenkampf mal wieder eine Bank: Lokalmatadorin Leonie Neumann. Foto: pm

Ganz im Zeichen des Mehrkampfes stand an diesem Wochenende das Fleinsbach-Stadion in Bernhausen. Ein internationales Mehrkampfmeeting für die U 23-Klasse im Fünf- und Zehnkampf sowie im Vier- und Siebenkampf der weiblichen Klasse standen auf dem Programm. Daneben gab es einen Landesvergleich für Mehrkampfmannschaften und eingebettet in dieses riesige Programm gingen noch die Baden-Württembergischen U 20-Meisterschaften im Mehrkampf über die Bühne.

Die Beteiligung der Kreis-Teilnehmer an diesen Titelkämpfen hielt sich jedoch mehr als in Grenzen. So war im Vier- und Siebenkampf der U 23 kein einziger aus dem Kreis dabei und bei der männlichen A-Jugend war es nur der Grötzinger Manuel Bahle im Dress der LG Neckar-Erms-Aich, der sich im Fünfkampf den Kampfrichtern stellte. Mit 2818 Punkte belegte er in der Endabrechnung Rang 15 in Baden-Württemberg. Eine starke Leistung zeigte er mit 11,77 Sekunden über 100 Meter, mit 1,67 Metern im Hochsprung und mit 54,65 Sekunden im 400-Meter-Lauf.