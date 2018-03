Schnelle Zeiten in Fischbach

01.08.2012, — E-Mail verschicken

Leichtathletik

Schnelle Zeiten auf den Mittelstrecken, die fast alle in persönlichen Bestzeiten endeten, gab es für die Läufer des TV Zell beim landesoffenen Abendsportfest in Fischbach am Bodensee.

Den 800-Meter-Lauf der Männer gewann der Köngener Denis Bäuerle in 1.49,69 Minuten und blieb damit erstmals in diesem Jahr unter der immer noch magischen 1.50-Minuten-Grenze. Damit kam er dicht an seine Bestzeit aus dem Vorjahr (1.49,45) heran. Zweiter in diesem Rennen wurde der Nürtinger Clemens Silabetzschky in seiner persönlichen Bestzeit von 1.51,24 Minuten und auf Rang fünf folgte mit Matthias Heer ebenfalls ein früherer Nürtingen (1.53,02).

Persönliche Bestzeit über 800 Meter lief ebenfalls im Dress des TV Zell die Nürtingerin Denise Schumacher mit 2.15,13 Minuten. Damit wurde sie Zweite. pk