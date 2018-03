Hochkarätige Leistungen

03.03.2018

Leichtathletik: Riesige Teilnehmerfelder beim Sindelfinger Hallen-Nachwuchsmeeting

Die Stimmung und die Wettkampf-Atmosphäre beim Sindelfinger Hallen-Nachwuchsmeeting hätten nicht besser sein können. Riesige Teilnehmerfelder und viele hochkarätige Leistungen bei professionellen Rahmenbedingungen machten das Sportfest der Jahrgänge 2002 bis 2008 zu einem besonderen sportlichen Ereignis.

Wer unter 58 Weitspringerinnen Erste wird und unter 81 Starterinnen über 60 Meter Zweite, darf sich schon als leichtathletisches Talent bezeichnen. Chloé Ngo Oum von der LG Esslingen, gerade mal zwölf Jahre jung, sprang 4,58 Meter weit und lief 8,74 Sekunden schnell. In insgesamt 14 Zeitvorläufen war nur Carolina Combé (SV Winnenden) in 8,56 Sekunden schneller. Jule Rieber (TG Nürtingen) aus Zizishausen schaffte es immerhin in das B-Finale, in dem sie in 8,98 Sekunden Zweite wurde.

Ein gutes Rennen über 800 Meter der W 13 lieferte Julia Abröll (TG Nürtingen) mit dem dritten Platz in 2.43,79 Minuten. Schnellste im 30 Läuferinnen starken Feld war Charlotte Meyer (KSG Gerlingen/2.40,34).