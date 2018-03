Ferreira rettet die Kreis-Bilanz

14.02.2018

Leichtathletik: LG-Filder-Läufer holt bei Süddeutschen Hallenmeisterschaften über 800 Meter Bronze

Die Beteiligung des Leichtathletik-Kreises an den Süddeutschen Hallenmeisterschaften der Aktiven und der U 18 in Sindelfingen war ziemlich dünn. Doch die Leistungen der insgesamt fünf Athleten konnten sich durchaus sehen lassen. Für die einzige Medaille sorgte Tobias Ferreira von der LG Filder über 800 Meter.

Tobias Ferreira (Mitte) auf dem Weg zu seiner Jahresbestzeit über 800 Meter. Der 19-Jährige sicherte sich bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften im Sindelfinger Glaspalast die einzige Medaille für den Leichtathletikkreis Esslingen. Foto: Görlitz

So schnell war Tobias Ferreira in diesem Jahr noch nicht unterwegs. Erst vor drei Wochen war der 19-Jährige über 800 Meter in 1.56,19 Minuten Baden-Württembergischer U20-Meister geworden. In Sindelfingen nun steigerte Ferreira seine Jahresbestzeit auf 1.53,92 Minuten und verpasste damit den Titel nur um 47 Hundertstelsekunden. In einem spannenden Finish gewann schließlich Oskar Schwarzer (TV Groß-Gerau) in 1.53,45 Minuten vor Omar Jammeh (MTG Mannheim/1.53,87) und Ferreira auf Platz drei.