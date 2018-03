Eifrige Sammler

Leichtathletik

Die Senioren des Leichtathletikkreises Esslingen waren bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Sindelfingen eifrige Medaillensammler. Darunter Markus Single vom TSGV Großbettlingen und Rudolf Pletzer vom TSV Frickenhausen, die jeweils Gold holten.

Vor allem in den Lauf-Disziplinen zeigten sich die Kreis-Athleten meisterlich.

Vorne weg Wolfgang Schmidt (Altersklasse M 55) von der LG Esslingen mit Siegen über 400 Meter in 61,45 Sekunden und über 800 Meter in starken 2.17,40 Minuten. Die 3000 Meter absolvierte Schmidt als Zweitschnellster in 10.35,72 Minuten hinter Sergio Paulo (VfL Ostelsheim, 10.13,81). In der M 45 holte Armin Rana Ray (LG Filder) über 60 Meter (8,09 Sekunden), 200 Meter (25,83) und über 400 Meter (58,28) zwei dritte und einen zweiten Platz.

Klasse Zeiten lieferte in der M 65 Gert Brenner (LG Filder) über 60 Meter in 8,35 Sekunden und über 200 Meter in 28,00 Sekunden. Schneller war nur der mehrfache WLV-Rekordhalter über 100, 200 und 400 Meter, Reinhard Michelchen vom VfL Sindelfingen, der 8,25 Sekunden beziehungsweise 27,09 Sekunden lief. Brenner sicherte sich anschließend den Titel über 400 Meter in 69,86 Sekunden. In starker Verfassung präsentierte sich in dieser Altersklasse auch Rudolf Pletzer vom TSV Frickenhausen, der über 800 Meter in 2.42,30 Minuten Zweiter wurde und über die 3000 Meter Distanz in 12.03,05 Minuten einen deutlich herausgelaufenen Sieg feierte.