Viel Chaos und drei Rote Karten

05.03.2018, Von Horst Jenne — E-Mail verschicken

Handball-Oberliga, Frauen: TSV Wolfschlugen verpasst den Sieg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer TG Pforzheim

Hochspannung pur. Das Spitzenspiel in der Handball-Baden-WürttembergOberliga der Frauen war an Dramatik kaum zu überbieten. Der TSV Wolfschlugen und Tabellenführer TG Pforzheim trennten sich am Ende mit einem 28:28-Unentschieden. Aber schiedlich friedlich war die Partie keineswegs. Denn zum Schluss kam viel Chaos auf.

Youngster Vanessa Schrag (mit Ball) erhielt ein Extralob. Foto: Luithardt

Wenn Schiedsrichter nicht im Spielbericht auftauchen, dann haben sie normalerweise eine gute Leistung geboten. Doch was Arno Kolbach und Sascha Oestringer am Samstagabend in der Wolfschlüger Sporthalle zusammen pfiffen, ging nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut. Sie ließen sich von den Unmutsäußerungen der Fans, die teilweise unter die Gürtellinie gingen, anstecken und trafen etliche falsche Entscheidungen. So gerieten die letzten zehn Minuten zu einem regelrechten Tohuwabohu.