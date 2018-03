Verlorenes Terrain gutmachen

09.03.2018, Von Heinz Ulrich Schmid — E-Mail verschicken

Handball-Landesliga, Staffel 2: Köngen muss nach Herrenberg

Verlorenen Boden zurückerobern möchte der TSV Köngen bei der Oberliga-Reserve der SG H2Ku Herrenberg und einen Sieg einfahren. Spielbeginn in der Markweghalle in Herrenberg ist am Samstag um 17 Uhr.

In der Tabelle der Staffel 2 in der Landesliga geht es dermaßen eng zu, dass der TSVK nach der Niederlage am letzten Sonntag gleich um drei Plätze auf Rang neun abgerutscht ist. Die verlorenen Punkte sollen morgen bei der zweiten Mannschaft des Oberligisten SG H2Ku Herrenberg geholt und damit das Punktverhältnis wieder ausgeglichen werden.

Die knappe Heimniederlage gegen Mitaufsteiger Team Esslingen war trotz des kleinen Kaders unnötig und am Schluss etwas unglücklich. „Das ist Schnee von gestern“, blickt Spielertrainer Moritz Eisele nach vorn. Gleichzeitig aber zeigte diese Niederlage mal wieder auf, wie dünn der Köngener Kader besetzt ist. Wenn dann zu den Langzeitverletzten Moritz Oberkersch und Gian-Luca Pupin noch weitere Ausfälle dazukommen und die A-Jugendlichen mit Doppelspielrecht noch fast gleichzeitig mit der Wolfschugener Bundesliga-Jugendmannschaft auflaufen müssen, dann wird es eben sehr eng.