02.03.2018

Handball-Landesliga, Frauen: „Schnaken“ wollen Serie fortsetzen

Heimspiele stehen für den TSV Zizishausen und den TB Neuffen am Wochenende in der Handball-Landesliga der Frauen auf dem Programm. Der Tabellenzweite Zizishausen empfängt am Sonntag um 15 Uhr das Kellerkind SG Bettringen in der Theodor-Eisenlohr-Sporthalle. Bereits am Samstag (18.15 Uhr) möchte der TB Neuffen seine Außenseiterchancen gegen die MTG Wangen nutzen.

Durch den von der MTG Wangen angekündigten Protest (wir berichteten) sind die zwei Punkte aus dem vorigen Spiel zwar noch nicht endgültig unter Dach und Fach, aber unabhängig davon ist klar: Die Frauen des TSV Zizishausen schwimmen auf einer Erfolgswelle – das Spiel in Wangen und zwei Spiele im Bezirkspokal mitgerechnet gab es zuletzt neun Siege in Folge. Auch gegen den kommenden Gegner, die SG Bettringen, wäre alles andere als der nächste doppelte Punktgewinn eine große Überraschung. Trainer Alen Dimitrijevic sieht die nächsten beiden Begegnungen gegen Bettringen und HT Uhingen-Holzhausen im Paket und warnt: „Die zwei Punkte im Spitzenspiel in Wangen sind nur dann Gold wert, wenn wir auch diese zwei Spiele ernst nehmen und gewinnen.“ Und er fügt noch an: „Diese beiden Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg – da hängt ein Sieg auch von der Einstellung ab.“