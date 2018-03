Staffelmeister steigen wieder direkt auf

07.09.2012, — E-Mail verschicken

Handball-Württembergligen

Für einiges Kopfschütteln hatte in den vergangenen Spielzeiten die Aufstiegsregelung in den beiden Württembergligen gesorgt. Für die anstehende Saison wurde diese aber nochmals modifiziert.

Die beiden Ersten der Süd- und der Nordstaffel der Württembergligen spielten zuletzt nach der Runde noch die beiden Aufsteiger in die Baden-Württemberg-Oberliga aus. Und somit konnte es sein, dass eine Mannschaft trotz Staffeltitel letztlich nicht aufstieg. Der MTG Wangen erging dies im Spieljahr 2010/11 so. Eine Saison später schafften die Allgäuer dann aber, nachdem sie zudem 2009/10 als Staffelzweiter in der Relegation scheiterten, im dritten Anlauf die Rückkehr in die Baden-Württemberg-Oberliga.

Für die ab morgen beginnende Saison wurde das Regelwerk wieder modifiziert – und zwar so, dass alle sicherlich wieder besser damit leben können. Zukünftig steigen die Meister der Süd- und der Nordstaffel wieder direkt auf. Für beide ist die Saison nach den Rundenspielen allerdings noch nicht vorbei: Sie ermitteln in Hin- und Rückspiel den Württembergliga-Meister. Auch die Vizemeister der beiden Staffeln treten noch gegeneinander an. Der Gewinner muss schließlich gegen den Sieger des Duells der Zweitplatzierten aus Baden und Südbaden ran und spielt daraufhin gegen diesen um den Aufstieg in die vierthöchste deutsche Spielklasse.