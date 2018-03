Oberhaus ade – TSV plant Rückzug

16.02.2018, Von Simon Valachovic — E-Mail verschicken

Handball, A-Jugend-Bundesliga

In der kommenden Spielzeit will der TSV Wolfschlugen nicht mehr in der AJugend-Bundesliga antreten. Dennoch möchte der Handball-Nachwuchs der „Hexenbanner“ am Ende der Saison mindestens auf Qualifikationsplatz sechs landen. Ein erster Schritt dafür ist ein Derby-Sieg gegen die HSG Ostfildern an diesem Sonntag (17 Uhr).

Lange Zeit war offen, wohin der Weg der A-Jugend-Handballer des TSV Wolfschlugen in Zukunft führen würde. Jetzt ist es fix. Die Mannschaft von Trainer Sinisa Mitranic wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr in der Bundesliga antreten. Weder hat der Verein die entsprechenden Spieler, noch die Qualität, um ein weiteres Jahr in der obersten deutschen Spielklasse des Nachwuchshandballs aufzulaufen und nicht wie schon vor einigen Jahren sang- und klanglos unterzugehen.

Das liegt daran, dass die große Mehrheit der aktuellen Mannschaft dem älteren Jahrgang angehört und in der kommende Saison in den Herrenbereich aufsteigen wird. Dem TSV treu bleiben wird neben Rechtsaußen Moritz Völter auch Torwart Yannick Beck. Das größte Talent der „Hexenbanner“, Louis Mönch, wird es hingegen in die dritte Liga zum TSV Neuhausen/Fildern ziehen (wir berichteten). Auch Philipp Toth wird zumindest im kommenden Jahr nicht in Wolfschlugen spielen. Er wird ins Ausland gehen. Die Zukunft von Johannes Rebmann ist hingegen nach wie vor offen. „Er hat sich noch nicht entschieden“, sagt Abteilungsleiter Wolfgang Stoll.