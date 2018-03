Noch ein Sieg fehlt

Handball: C-Jugend-Verbandsklasse

Während sich die C-Jugend-Handballer des TSV Wolfschlugen bereits für die Oberliga qualifiziert haben, steht der TSV Köngen kurz davor: Nach dem 30:24-Erfolg in Heidenheim fehlt nur noch ein Sieg aus zwei Spielen.

In der C-Jugend-Verbandsklasse (Staffel 1) gewann der TSV Köngen bei der JSG Heidenheim/Schnaitheim mit 30:24 trotz schwacher erster Halbzeit. Wie so oft fehlte in der Abwehr die notwendige Konzentration, um das Spiel frühzeitig für sich zu entscheiden. Im Angriff dagegen kam man immer wieder über Kreisspieler oder die Außen erfolgreich zum Torabschluss. Dank der Paraden von Kilian Fritz ging der TSVK mit einem knappen Vorsprung in den zweiten Durchgang. Eine deutlich stabilere Abwehr, angeführt von einem in dieser Phase sehr konzentrierten Michl Dabberdt, eroberte nun immer wieder den Ball und Köngen zog auf 23:16 davon. Am Wochenende stehen zwei Spiele an. Wenn eines gewonnen werden kann, wäre die Oberliga-Qualifikation geschafft. jop

TSV Köngen: Fritz; Dabberdt (7), Perwög (4), Weber, Melchinger (4), Mühlhäuser (4/2), Hagelmayer (8), Hohenberger (2), Essig, Schäfer (1).