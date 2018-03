Mit breiter Brust

Handball-Landesliga, Staffel 2:

Nach dem durchaus überraschenden Sieg der TG Nürtingen gegen Tabellenführer HSG Fridingen/Mühlheim geht es an diesem Samstag wieder gegen ein Kellerkind der Liga. Um 20 Uhr ist das Team von Trainer Rolf Gaber zu Gast bei der HSG Rottweil.

Die Handballer der TG Nürtingen entwickeln sich immer mehr zu einer Wundertüte. Während sie gegen die Teams aus dem Tabellenkeller selten zu überzeugen wussten und sogar Niederlagen einstecken mussten, trumpften sie am vergangenen Wochenende gegen die HSG Fridingen/Mühlheim groß auf und schickten den Tabellenführer mit einer 24:28-Niederlage auf die Heimreise. Das Potenzial steckt also durchaus in der Mannschaft. Sah sie doch zumeist gegen die Spitzenteams nicht so schlecht aus. Allerdings scheint die Mannschaft von Trainer Gaber ein Problem mit Spielen zu haben, in die sie als Favorit geht. Genau solch eine Partie steht dem Team am Samstag wieder bevor.