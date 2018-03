Ist der Knoten jetzt geplatzt?

10.10.2014, Von Horst Jenne — E-Mail verschicken

Handball-Landesliga 2, Frauen: Der TSV Zizishausen will nachlegen

Der Bann ist gebrochen. Die Handballerinnen des TSV Zizishausen können doch noch gewinnen. Nach einer langen Durststrecke besiegten die „Schnaken“ den TSV Betzingen deutlich mit 33:24. Nun soll am Sonntag (17 Uhr) bei der TG Schömberg nachgelegt werden.

Die Erleichterung nach dem Erfolg am Sonntag war riesengroß. Den Verantwortlichen und Spielerinnen fielen Steine vom Herzen. Nach unzähligen Pleiten in der Württembergliga und den beiden Auftaktniederlagen in der Landesliga war der Frust an allen Ecken und Enden spürbar gewesen. Die Lust am Siegen ist nun zurückgekehrt. Die Frage stellt sich jetzt: Ist der Knoten endlich geplatzt? „Wir wollen in Schömberg unbedingt gewinnen, da beißt die Maus keinen Faden ab“, sagt Trainer Dietmar Seckinger.

Mit einem doppelten Punktgewinn und dann 4:4 Zählern wäre man im Soll und könnte etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Erfolgserlebnisse sind für den Neuen auf der Kommandobrücke wichtig, denn er soll das runderneuerte TSVZ-Schiff wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Sie sorgen für das nötige Selbstvertrauen, das seine Schützlinge bei diesem Neuaufbau brauchen. Die „Schnaken“ wussten nämlich schon gar nicht mehr, wie sich so ein Sieg anfühlt.