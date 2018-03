Ganz wichtige Partie

Handball-Landesliga, Staffel 3, Frauen: Neuffen unter Zugzwang

„Jetzt haben wir noch alles in der eigenen Hand“, sagt Johannes Martin, der Trainer des TB Neuffen, vor dem Auswärtsspiel am Samstag (Anpfiff um 16 Uhr) beim direkten Konkurrenten und Tabellennachbarn SG Bettringen. Der TSV Zizishausen und die Zweite der TG Nürtingen müssen ebenfalls am Samstag auswärts ran, wollen ihre Serien fortsetzen und können nebenbei der Tälessieben wertvolle Schützenhilfe im Abstiegskampf geben.

Vor dem Spiel gegen den Favoriten MTG Wangen hätte Trainer Martin sofort für ein Unentschieden unterschrieben, nachher hätte es sogar einen Sieg geben können. „Auf jeden Fall war es eine viel bessere Leistung als in den letzten Spielen“, stellt er zufrieden fest. In der ersten Halbzeit überzeugten die TB-Frauen vor allem im Angriff, nach dem Seitenwechsel bewiesen sie ihre Stärke in erster Linie in der Defensive.

Einmal mehr hatte die Tälessieben unterstrichen, wozu sie in eigener Halle fähig ist. Jetzt aber müssen auch mal Punkte aus der Fremde mitgebracht werden, auswärts ist es zuletzt jedoch gar nicht gut gelaufen. Die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf HSG Ebersbach/Bünzwangen und SC Lehr II waren sehr schmerzhaft. Bei der SG Bettringen, einem weiteren Abstiegskandidaten, muss jetzt der Knoten platzen.