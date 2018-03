Findeis trifft auf Ex-Klub

24.10.2014, Von Horst Jenne — E-Mail verschicken

Handball-Württembergliga Süd, Frauen: Wolfschlugen muss nach Ebersbach – TB Neuffen will gegen Lehr nicht leer ausgehen

Vergangenes Wochenende waren die Handballfrauen des TSV Wolfschlugen spielfrei. Jetzt greift der Spitzenreiter der Württembergliga Süd wieder ins Geschehen ein. Am Sonntag (17 Uhr) geht’s zur HSG Ebersbach/Bünzwangen, dem ehemaligen Klub von TSVW-Trainer Thorsten Findeis.

Der TB Neuffen, der zuletzt eine 24:26-Niederlage beim TSV Heiningen kassierte und damit ins Mittelfeld abrutschte, will am Samstag (18.15 Uhr) gegen den Tabellennachbarn SC Lehr nicht leer ausgehen. Die Schützlinge von Trainer Uli von Petersenn streben in heimischer Halle einen doppelten Punktgewinn an. Einen Sieg peilt auch der TSV Wolfschlugen an. „Wir wollen natürlich unsere weiße Weste behalten“, sagt Findeis vor der kommenden Aufgabe, die für ihn eine ganz besondere ist. Die „Hexenbanner“ führen die Liga mit 8:0 Zählern an. Als einziges Team sind sie noch verlustpunktfrei. Gegner Ebersbach/Bünzwangen liegt mit 3:7 Punkten auf dem neunten Platz.