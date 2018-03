Eine ganz bittere Niederlage

27.02.2018

Handball-Landesliga, Frauen: 17:19 in Ebersbach – Neuffen muss weiter um das Klassenziel bangen

Es war wie verhext. Beim Gastspiel des TB Neuffen beim Tabellennachbarn HSG Ebersbach/Bünzwangen lief es in der Abwehr meist optimal, im Spiel nach vorne wollte den Landesliga-Handballerinnen aber nahezu nichts gelingen. Die schwache Chancenverwertung verhinderte beim 17:19 einen möglichen Erfolg.

Es war eine bittere Niederlage für die Rot-Weißen gegen den direkten Tabellennachbarn. In einer an Toren armen Partie legte die HSG per Strafwurf zum 1:0 (2.) vor, ehe für den TB Neuffen Tanja Hirner in der 4. Spielminute den ersten Ball im HSG-Gehäuse versenkte. Aufseiten des TB hatte dazu Torhüterin Marina Grande einen klasse Tag erwischt. Nach dem Ausgleich war bis zur 7. Minute Sendepause. In dieser legte die HSG erneut vor, Neuffens Katja Wittmann glich zum 2:2 aus.

In den folgenden Minuten waren es Nicole Henzler und Wittmann, die ihr Team in Führung brachten, das in der 16. Spielminute aber den erneuten Ausgleich zum 4:4 kassierte. Es folgte eine etwas bessere Phase des TBN. Larissa Lonsinger wurde gekonnt auf Außen freigespielt und versenkte die Kugel beim 6:5 zur neuerlichen Führung (21.). Bezeichnend für die gesamte Partie war, dass nach dem 7:7 (25.) durch Hirner bis zum Pausenpfiff kein weiteres Tor fiel.