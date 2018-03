Dürftige Trainingsbeteiligung

20.09.2013, — E-Mail verschicken

Handball-Landesliga, Staffel 2: TGN muss bei Ostfildern ran

Mit der HSG Ostfildern hat sich die TG Nürtingen am Samstag um 20 Uhr in der Körschtalhalle in Scharnhausen auseinanderzusetzen. Wie in allen bisherigen Aufeinandertreffen wird wohl auch diese Auswärtsaufgabe für die Turngemeinde eine sehr schwierige.

„Ostfildern hat sich in den Vorbereitungsturnieren sehr gut präsentiert und mit einigen Ergebnissen aufhorchen lassen, wie zuletzt in Wolfschlugen“, äußert sich TGN-Trainer Rolf Gaber mit Blick auf den Samstag höchst respektvoll und ergänzt, „dass trotz des großen personellen Wechsels eine sehr heimstarke Mannschaft auf uns wartet.“ Damit spielt Gaber vor allem auf die Abgänge von Steffen Grundler (Karriereende) und Patrick und Dominik Ehrlich an, die sich bekanntlich zum TSV Wolfschlugen veränderten.

Nach Frank Illi schwingt nun in Ostfildern Michael Schwöbel das Trainingszepter und die HSG scheint mit der Verpflichtung des ehemaligen Rückraumspielers einen guten Griff getan zu haben. Ihm ist es gelungen die Mannschaft neu zu formieren und vor allem die nachwachsenden ehemaligen Jugendspieler in die Mannschaft zu integrieren. Mit Andreas Dunz und Lukas Grundler stehen zudem zwei erfahrene Spieler auf dem Feld, die der TG Nürtingen oft genug das Leben schwer gemacht haben.