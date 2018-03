Achtminütige Neckartenzlinger Torflaute

Handball-Bezirksliga Esslingen-Teck: „Neckargänse“ unterliegen Tabellennachbar Vaihingen – Auch Wolfschlugen II geht leer aus

Eine unnötige Niederlage handelten sich die Handballer des TSV Neckartenzlingen gegen den Tabellennachbarn SV Vaihingen ein. Die „Neckargänse“ (10:24 Punkte) verharren auf Platz zehn, während sich die Vaihinger (14:20) auf den achten Rang in der Bezirksliga-Tabelle vorarbeiteten.

Harter Stand für Robin Hagenlocher und den TSV Neckartenzlingen. Foto: Urtel

Der TSV Wolfschlugen II (12:22) verlor in der Landeshauptstadt und verpasse es damit, sich einen Puffer zu den hinteren Tabellenplätzen anzulegen – die Situation im Tabellenkeller spitzt sich dadurch weiter zu.

TSV Neckartenzlingen – Vaihinigen 26:28

Es entwickelte sich von Beginn an eine sehr ausgeglichene Partie. Immer wieder wechselte die Führung und kein Team konnte sich absetzen. Nach dem 10:10 in der 20. Minute durch die Vaihinger, warfen sich die „Neckargänse“ eine Zwei-Tore-Führung zum 12:10 heraus. Durch mangelhafte Chancenverwertung wurde dieser hart erkämpfte Vorsprung aber schnell wieder verspielt. Immer wieder schlichen sich leichte technische Fehler in das Spiel der Hausherren ein, und so ging es mit einem 15:15 in die Kabine.