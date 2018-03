Umstellung aufs Kalenderjahr? Bezirke erteilen den Plänen eine klare Absage

11.01.2014, Von Tobias Illgen — E-Mail verschicken

Fußball: Spielausfälle stören den Betrieb – In den letzten zehn Jahren gab es über 1200 Absagen im Bezirk Neckar-Fils

Soll die Fußballsaison auf das Kalenderjahr umgestellt werden, wie es zum Beispiel in Russland der Fall ist? Den Stein ins Rollen brachte die Vergabe der WM 2022 nach Katar. Spiele im Sommer wären im Wüstenstaat eine Zumutung. Doch dieser im Raum stehenden Idee erteilten die Bezirke im Bereich des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) eine klare Absage.

Matschige Plätze lassen kein reguläres Spiel zu. Keine Seltenheit im Bezirk Neckar-Fils. Foto: Just

Die Zahl der Spielausfälle in den letzten zehn Jahren in der Bezirksliga und den Kreisliga-A- und -B-Staffeln mit Vereinen aus Nürtingen und Umgebung liest sich verheerend. In diesem Zeitraum gab es über 1200 Spielabsagen. Dabei spielte meistens das Wetter die Hauptrolle. Besonders in der Spielzeit 2012/2013 konnten die Vereine nicht in ihrem gewohnten Rhythmus antreten. Gut 280 Begegnungen in der Bezirksliga und den Kreisligen mussten abgesagt und neu angesetzt werden. Grund für diese hohe Zahl war ein extremer Wintereinbruch im Oktober – der Ligaspielbetrieb im Amateurfußball läuft in der Regel bis Ende November oder Anfang Dezember.