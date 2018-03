Uhl fordert wilde Entschlossenheit

03.03.2018, Von Klaus Schorr — E-Mail verschicken

Fußball-Kreisliga B: Beim B4-Spitzenspiel in Aich – TSGV Großbettlingen hofft auf eine ähnlich gute Rückrunde wie zuletzt

Wenn die Temperaturen am Wochenende wie angekündigt steigen, steigen auch in den Staffeln der Kreisliga B die Chancen auf einen geregelten Spielbetrieb. In der B 4 stehen mit dem SV 07 Aich gegen den TB Neckarhausen sowie dem TSGV Großbettlingen gegen den FC Nürtingen 73 zwei Topspiele auf dem Programm, in der B 2 steht der TFC Köngen vor dem schweren Gang zu Primus TV Hochdorf.

Während Spitzenreiter TV Unterboihingen in der Staffel 1 sich mal wieder in Ruhe zurücklehnen und beobachten kann, was die Konkurrenz so treibt, jagen sich mit dem TSV RSK Esslingen II und dem SC Altbach zwei Verfolger gegenseitig die Punkte ab. Mit drei Spielen im Rückstand startet der Tabellensechste TSV Wolfschlugen seine Aufholjagd. Am morgigen Sonntag ist kein Geringerer als der Tabellenvierte ASV Aichwald II zu Gast im Herdhau. „Aichwald spielt eine starke Saison, doch wir wollen natürlich Revanche für das 2:4 im Hinspiel nehmen und damit unsere weiße Heimweste behalten“, sagt TSVW-Spielertrainer Ivan Aralo. „In der Vorrunde haben wir zu viele Big Points abgegeben, das soll sich nun ändern.“