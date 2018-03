SPV wieder ein Stolperstein?

Fußball-Kreisliga A 2: Nullfünfer erwarten Tabellenzweiten SFD

Die SF Dettingen haben durch ihren 3:0-Sieg beim TSV Grafenberg das Titelrennen wieder neu eröffnet, und wollen morgen auf dem Nürtinger Waldheim nachlegen. Die SPV 05 Nürtingen hat jedoch am Dienstag beim 2:1-Sieg gegen den Tabellendritten AC Catania Kirchheim bewiesen, dass man auch gegen „Großkopfete“ mithalten kann.

Bei den Nullfünfern feierten die Neuzugänge beim wichtigen Sieg gegen Catania einen glänzenden Einstand. Nazifou Mamanzougou glänzte als zweifacher Torschütze, Sanna Jatta und Yusupha Bojang stabilisierten das Mittelfeld. Die erste Hürde in den drei Partien gegen die Spitzenteams ACC, Dettingen und Grafenberg ist also gemeistert. Das 05-Trainer-Gespann Ignace Didavi und Benjamin Thrandorf hofft nun, dass der Schwung vom Catania-Spiel auch gegen die SFD mitgenommen wird. „Wir werden alles geben, um die Topmannschaften zu ärgern, denn jeder Punkt gegen diese Mannschaften ist Gold wert“, blickt Pressewart Michael Feil auf die schweren Aufgaben der Elf vom Waldheim. Serkan Balci entschied das Hinspiel gegen die SPV mit dem Tor des Tages knapp mit 1:0. Nach dem 3:0-Sieg am Donnerstag im Gipfeltreffen in Grafenberg fordert Trainer Robin Jaksche nun von seiner Mannschaft eine ähnlich konzentrierte Leistung wie in Grafenberg.