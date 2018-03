SPV nimmt auch die Hürde TGK

28.11.2016, Von Klaus Schorr — E-Mail verschicken

Fußball-Kreisliga B, Staffel 5: Linsenhofen gewinnt in Tischardt mit 6:3 – Kohlberg bleibt dran

Auch die spielerisch so starke TG Kirchheim II konnte Primus SPV 05 Nürtingen gestern auf eigenem Geläuf nicht aufhalten und verlor mit 0:3. Der Tabellenzweite TSV Linsenhofen indes ließ sich nicht lumpen und gewann das Prestigederby in Tischardt mit 6:3, während Kohlberg beim 4:1 in Holzmaden seinen siebten Sieg in Folge einfuhr und am Spitzenduo kleben bleibt.

Linsenhofen (schwarz) konterte Tischardt in einem rassigen Derby schließlich aus. Foto: Just

Mit einem 5:2 über Ötlingen II ist der FC Frickenhausen II wieder Vierter. Die beiden verbleibenden Partien endeten mit einem Remis. So spielten Neckartailfingen III und die Marsonia aus Frickenhausen 2:2, während sich Oberlenningen II und Notzingen II 1:1 trennten.

TG Kirchheim II – SPV 05 Nürtingen 0:3