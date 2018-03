Sehnsucht nach „geilem Abschied“

09.06.2016, Von Uwe Bauer

Fußball-Relegation: Plochingen will nach 17 Jahren zurück in die Bezirksliga – Heute gegen Kuchen

17 Jahre ist es her, dass der FV Plochingen letztmals in der Bezirksliga um Punkte kämpfte. Jetzt wollen die Kicker vom Pfostenberg zurück in die Beletage zwischen Neckar und Fils, über die Hintertür Relegation halt. „Oberensingen war eine Klasse für sich“, sagt FVP-Trainer Christian Mirbauer, „aber wir haben uns am Ende verdient Platz zwei gesichert.“ Heute Abend geht’s um 18 Uhr in Bad Boll gegen den FTSV Kuchen.