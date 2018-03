SCA pirscht sich ran

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1

Die Partie zwischen dem TSV Wolfschlugen und ASV Aichwald II wurde abgesagt, der Platz war unbespielbar.

TV Hochdorf II – Baltmannsweiler II 3:1

Beim TV Hochdorf II verlor Baltmannsweiler am Ende deutlich. „Ein hart umkämpftes, aber faires Spiel“, so Hochdorfs Trainer Roger El-Hourani. „Gerade die erste Hälfte haben wir dominiert.“ Denn diese hätten die Hausherren gut und gerne mit „gefühlt sechs Toren beenden müssen.“ Der offene Schlagabtausch in Halbzeit zwei änderte nichts mehr an der Tordifferenz. Tore: 1:0 (17.) Erik Brusberg, 2:0 (37.) Musa Bondy, 2:1 (58.) Rico Rommelspacher, 3:1 (88.) David Buser.

Oberesslingen/Zell II – Berkheim II 1:1

„Vom Spielgeschehen her war es gerecht“, fügte Berkheims Trainer Celil Arici an, haderte jedoch mit einem abgepfiffenen Tor seiner Mannschaft. Dennoch war Berkheim II in der ersten Hälfte besser, als Daniel Merz nach einer Flanke nur noch einschieben musste (30.). Nach der Pause kamen die Gastgeber besser zum Zuge, Ousman Ceesay verwandelte einen Foulelfmeter (88.) zum 1:1-Endstand.

TSV RSK Esslingen II – SC Altbach 0:1

„Etwas glücklich, aber nicht unverdient“, so Esslingens Trainer Dieter Munz. „Die ersten zehn Minuten haben wir verpennt“, so Munz weiter. Das nutzte Altbachs Aydin Kisakol (3.) mit dem Tor des Tages aus.