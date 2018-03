Nächster Anlauf für Neckarhausen

03.05.2014

Fußball-Oberliga, Frauen: TBN tritt morgen bei Vorwärts Faurndau an

Trotz guter Leistung gegen den SC Sand gingen die Oberliga-Fußballerinnen des TB Neckarhausen mit 0:3 unter. Doch die Campana-Schützlinge gaben sich nicht auf. Darauf und auf die gut herausgespielten Aktionen hoffen die Beutwang-Kickerinnen nun aufbauen zu können, um die nächste schwere Aufgabe in Angriff zu nehmen. Am Sonntag (14 Uhr) steht das Derby beim FV Vorwärts Faurndau an. Das Hinrundenspiel hat Neckarhausen deutlich für sich entschieden. Doch die wieder erstarkten Faurndauerinnen haben in der Rückrunde schon einige wichtige Erfolge erzielt und das Feld von hinten aufgerollt. Mittlerweile sind sie sogar am TBN vorbeigezogen. Für das Team von Trainerin Sandra Campana heißt es, erneut alles zu geben, um vielleicht in Faurndau zu punkten. ag