Köngens Kellerduell fällt ins Wasser

27.11.2017

Fußball-Landesliga, Staffel 2

Der TSV Köngen, aktuell Tabellenletzter der Fußball-Landesliga, hatte sich viel vorgenommen für das richtungsweisende Kellerduell gegen den FC Germania Bargau. Am Samstagmorgen war dann allerdings klar, dass die Partie auf der Ostalb wegen starker Regenfälle am Tag zuvor witterungsbedingt nicht stattfinden konnte. „Wir hätten gerne gespielt“, räumte Köngens Trainer Stephan Hartenstein ein, der zumindest mit Blick auf die Endresultate auf den übrigen Plätzen in der Staffel 2 nicht unglücklich war über den Verlauf des 15. Spieltags. „Von den Ergebnissen her war es gut, wie es gelaufen ist“, sagte er, nachdem die Abstiegskampf-Konkurrenten FV 09 Nürtingen (0:4 gegen Weilheim) und die SG Bettringen (2:4 in Heiningen) keine Punkte im Kampf um den Klassenverbleib einfahren konnten. als