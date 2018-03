Hit am Donnerstag

06.03.2018

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Heute und am Donnerstag eröffnet die Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A den langen Reigen der Nachholspiele. Der Blick richtet sich natürlich in erster Linie in die Grafenberger Buckenwiesen, denn dort soll nach dem Ausfall vom Sonntag das Gipfeltreffen zwischen dem Spitzenreiter TSV Grafenberg und dem Verfolger SF Dettingen stattfinden. Können die Gastgeber ihren Hinrundentriumph wiederholen, sind sie auf dem Weg zur Meisterschaft einen großen Schritt weiter. Doch die Sportfreunde wissen um ihre Chance und planen die Revanche, um bis auf zwei Zähler an den Primus heran zu rücken und die Grafenberger damit nervös zu machen.

Bereits heute Abend um 19 Uhr will die SPV 05 Nürtingen die Chance am Schopf packen, und mit einem Dreier den Rückstand aufs gesicherte Mittelfeld zu verkürzen. Die Aufgabe ist allerdings mehr als heikel, denn auf dem Waldheim stellt sich der Tabellendritte AC Catania Kirchheim vor. Und der hat noch Ambitionen nach oben. Ein brisantes Derby steigt übermorgen in Altdorf, wenn Gastgeber TSV den Nachbarn TV Bempflingen empfängt. Beide haben am Sonntag remisiert und hoffen, erneut nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Die TSV Oberensingen II möchte mit einem Erfolg über das sieglose Schlusslicht SV Nabern den Vorsprung nach hinten vergrößern. uba