Drei Renner-Tore reichen nicht

23.10.2012, Von Elmar Ströbele — E-Mail verschicken

Fußball-Oberliga, Frauen: Neckarhausen spielt am Ende 3:3

Die Fußballerinnen des TB Neckarhausen stecken weiter im hinteren Tabellendrittel der Oberliga fest. Beim FC Wertheim-Eichel reichte es trotz drei Toren von Ann-Katrin Renner nur zu einem 3:3-Remis.

Trotz der langen Anfahrt übernahmen die Gäste von Anfang an das Kommando. Ein Versuch von Ann-Katrin Renner in der 4. Minute nach einem Freistoß von Laura Kugler ging knapp übers Tor. In der 9. Minute hatten die Gastgeberinnen nach einem Eckball eine Möglichkeit, aber der Kopfball ging am Tor vorbei. Es sollte sich zeigen, dass Eckbälle die gefährlichste Waffe der Badenerinnen waren. Aber zuerst bot sich Desiree Raubald zweimal die Gelegenheit, ihre Farben in Führung zu bringen, jedoch ging einmal der Ball knapp drüber. Das zweite Mal stand Melina Eckert richtig. In der 20. Minute zog Sina Wagner aus 20 Metern ab. Sie traf an die Latte. Dafür gab es in der 26. Minute wieder einen Eckball für Wertheim.

Die Abwehr des TBN brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Alexandra Keppler stocherte das Leder zur überraschenden 1:0-Führung ins Netz. Die Gäste machten weiter Druck und Larissa Herbst erkämpfte sich den Ball, spielte zu Sina Wagner, die direkt in den Lauf von Renner passte. Diese hatte keine Mühe, zum Ausgleich zu vollenden. Nach dem Anspiel waren die Grün-Weißen sofort wieder im Ballbesitz und Birgit Karg setzte Stephanie Bahr in Szene, deren Schuss aber in letzter Sekunde abgeblockt wurde.