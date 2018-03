Das Bangen geht weiter

27.05.2014, Von Elmar Ströbele — E-Mail verschicken

Fußball-Oberliga, Frauen: Der TBN hat alles selbst in der Hand

Mit einer klaren 0:6-Niederlage im Gepäck schickte der TB Neckarhausen Schlusslicht SV Titisee wieder nach Hause und wahrte die Chance, aus eigener Kraft den Klassenverbleib zu schaffen.

Madita Habermehl zeigt ihrer Gegenspielerin die Hacken. Die TBN-Angreiferin erzielte beim 6:0 gegen Schlusslicht SV Titisee gleich zwei Treffer. Foto: Just

Vom Start weg war den Grün-Weißen anzumerken, dass sie es wissen wollten. Trotz der sommerlichen Temperaturen wurde viel gelaufen und die Räume eng gemacht. Schon in der 3. Minute zog Steffi Bahr aus 20 Metern ab, aber der Ball ging knapp am Pfosten vorbei. In der 11. Minute wurde Desiree Raubald von Madita Habermehl gut in Szene gesetzt, aber auch ihr Versuch ging am Kasten vorbei.